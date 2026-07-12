Camino a semifinales y viejas rivalidades

El camino hacia la gloria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha dejado atrás los cuartos de final con una jornada sabatina de puro infarto. Dos de las grandes potencias del fútbol internacional, Inglaterra y Argentina, sellaron su boleto a la antesala de la gran final tras superar dramáticas prórrogas que pusieron a prueba el corazón de millones de aficionados.

Inglaterra rugió en el tiempo extra ante una combativa Noruega finalizando con marcador de 2-1 en un choque de trenes donde el orden británico tuvo que emplearse a fondo para contener el empuje nórdico.

Noruega rompió los pronósticos en el minuto 36 cuando Andreas Schjelderup adelantó a los suyos, haciendo saltar las alarmas en el banquillo inglés. Cuando el primer tiempo agonizaba, Jude Bellingham apareció para rescatar a los «Tres Leones» con el gol del empate. Ya en la prórroga, al minuto 92, la estrella del Real Madrid firmó su doblete definitivo, consolidándose como el alma del equipo y sumando seis dianas en el torneo.

En el cierre de la jornada en Kansas City, la vigente campeona del mundo, tuvo que sufrir hasta el límite para doblegar a una escuadra helvética que jamás se dio por vencida. Alexis Mac Allister encendió la ilusión muy temprano alimuto 10 al conectar de cabeza un centro preciso de Lionel Messi. Sin embargo, Suiza reaccionó en la segunda mitad y Dan Ndoye puso las tablas en el marcador al minuto 67. A pesar de quedarse con diez hombres por la expulsión de Breel Embolo, los europeos resistieron con un muro defensivo.

Cuando los fantasmas de la tanda de penales rondaban el estadio, Julián Álvarez y Lautaro Martínez frotaron la lámpara en el minuto 112 y 120 desatando la locura argentina y asegurando el pase a la siguiente ronda.

El próximo miércoles 15 de julio en Atlanta, el planeta fútbol se detendrá. Argentina e Inglaterra se verán las caras en una semifinal que promete ser histórica, reviviendo viejas e inolvidables batallas mundialistas.

Foto: imagen tomada de La Nación.

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