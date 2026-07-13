El poema cubano de 1856 que rindió homenaje a tres naturalistas

En 1856 el poeta Felipe López de Briñas publicó un poema en homenaje a tres personalidades de la ciencia cubana

Nacido en La Habana el 18 de junio de 1822, Felipe López de Briñas fue un conocido poeta cubano de la primera mitad del siglo XIX. Aunque hizo estudios universitarios nunca llegó a graduarse y dedicó por entero a las letras. Sobresalió como periodista y editor de revistas. Publicó su primer libro de poesías en 1849. Falleció en su ciudad natal el 22 de septiembre de 1877.

Uno de sus libros fue Fábulas, alegorías y consejas, de Don Felipe López de Briñas, publicadas por los redactores de las Brisas de Cuba (1856), donde incluyó parte de su obra poética hasta esa fecha. Allí apareció el poema “Los tres naturalistas”, que llevó la siguiente dedicatoria: “A Poey, Gundlach y Lembeye. Conseja”. Se trataba de los tres principales científicos que, para esa fecha, estudiaban la naturaleza cubana.

Felipe Poey Aloy (1799-1891) era un reconocido escritor y profesor universitario, fundador de las ciencias naturales en Cuba, que se destacó por las obras que dedicó a los peces cubanos. A su vez, Juan Cristóbal Gundlach (1810-1896) era un naturalista alemán que llegó a Cuba en 1839 y en ella vivió más de cincuenta años. Durante ese tiempo estudió con profundidad su fauna de vertebrados, es especial las aves. Por último, Juan Lembeye Lartaud (1816-1889) era un ornitólogo español que vivió e investigó en Cuba por varios años. Su obra fundamental fue Aves de la Isla de Cuba (1850).

El poema

El argumento de este poema es, básicamente, reconocer el esfuerzo realizado por tres naturalistas al investigar sobre la naturaleza cubana. Es un homenaje a su obra y, además, a la amistad que los unió, lo cual favoreció el desarrollo de la ciencia en el país. Forma parte de una tradición poética cubana del siglo XIX, dirigida a exaltar el valor de la investigación, la tecnología y el conocimiento científico. Dice así el poema de Felipe López de Briñas:

Los tres naturalistas A Poey, Gundlach y Lembeye. Conseja. Por entre montes y asombrosas selvas Registrando la arena de los ríos. Las orillas del mar y los sombríos Abismos cavernosos de un país: Iban ayer en fraternal consorcio, Tres sapientes amigos y perfectos, Sectarios de Bufón buscando insectos En su ilusión científica y feliz. Hablaban de su patria y sonreían Con el noble y loable pensamiento De elevar el glorioso monumento, De Cuvier, de Linneo y de Adubon. Y exclamaban con férvido entusiasmo —Unamos nuestra pobre inteligencia, Como unidos están para la ciencia Los reinos de la vasta creación. Huya de nos la detestable envidia, La soberbia brutal y el egoísmo, Y sustentando un pensamiento mismo, Los tres volemos de la gloria en pos.— Y así diciendo, una gigante piedra Unidos removieron con trabajo Para encontrar con júbilo debajo Una sublime arcanidad de Dios. Y la hallaron empero, rica mina De moluscos, insectos y reptiles Y de otras bellas existencias miles Abrió la asociación bajo sus pies. Y á medrar empezó la ciencia hermosa De Plinio y de sus émulos gloriosos Y se hicieron los hombres estudiosos En la ilustrada patria de los tres.— Y fué ejemplo fecundo y en la tierra De los frondosos cedros y las palmas, Se unieron con fervor tres nobles almas Imitando de aquellos la virtud. Cuba risueña al despertar un dia Con los nítidos rayos de la aurora, Saluda á tres hermanos que en buen hora Nacieron á ilustrar la juventud. A Poey, á Gundlach y á Lembeye unidos Vió correr tras sus pájaros cantores, Sus peces, sus insectos y sus flores, Y de gozo inspirada suspiró Y al presente suspira enajenada Al verlos de consuno como hermanos Trabajar por el bien de los cubanos Mientras saludo su esfuerzo yo. Vuelve sus ojos de amorosa madre Para mirar á sus fecundos hijos Y los manda á que tiernos y prolijos Imiten el consorcio de los tres. Y una brillante lágrima se advierte Que rueda por su plácida mejilla Al ver la desunión que nos humilla En la sagrada escena del saber. Y lloro con la patria porque anhelo Que junten los pintores sus paletas, Sus dorados laudes los poetas Y los artistas todos su fervor. Y la tierra feliz mi hermosa cuna En el Edén donde suspira Marta De Tiro y Roma y de la ilustre Esparta Que renazcan los tiempos de esplendor.

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