Daylen Rodríguez firma un sobresaliente Top15 en Montreal

Primera figura del kayak cubano femenino de la actualidad, la matancera Daylen Rodríguez estampó su mejor resultado dentro de la III Copa del Mundo de Canotaje que cerró sus cortinas este domingo en Montreal, Canadá.

La yumurina, campeona centroamericana, cerró quinta en la Final B de la veloz prueba del K1-200 metros con tiempo de 41.96 segundos, un resultado que le valió para anclar en el puesto 14, entre cerca de cuarenta kayakistas que se inscribieron en esta modalidad. Antes, Daylen concluyó en el peldaño 27 del K1-500 metros.

Cuba celebró en la fecha del adiós sendas preseas. Yarisleidis Cirilo finalizó con el metal de bronce en el C1-200 metros, mientras José Ramón Pelier se colgaba a su pecho la plata en el C1-5000 metros. Yisnolis López, en su primera final de este tipo, concluyó novena en la propia final donde Cirilo cerró tercera.

En un examen harto exigente como esta parada de la Copa del Mundo, la actuación de Daylen, Pelier y el resto de los botes cubanos, muestra una verdad a gritos: el talento y la calidad del canotaje cubano no sólo se centra en una o dos figuras, sino que hay mucho más donde hurgar. Factible sería ampliar el diapasón de bases de entrenamiento y fogueo competitivo, diferentes a los interminables ciclos de preparación en La Coronela, con vistas a apenas un evento en todo el año.

Este lunes, sigue la acción en Montreal, con los mejores exponentes de América en el Campeonato Panamericano, sobre las aguas de la Cuenca Olímpica del Parque Jean-Drapeau.

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