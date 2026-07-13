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Comunidades matanceras disfrutarán la proyección de filmes durante la etapa estival

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #comunidad Camino del Estero de Matanzas #Dirección Provincial y Municipal de Cultura #Espacio Cine Móvil

Pobladores de la comunidad Camino del Estero de Matanzas disfrutaron de una selección de filmes cubanos en el Espacio Cine Movil.

La iniciativa de la Dirección Provincial y Municipal de Cultura y el Centro Provincial de Cine promueve la cultura cinematográfica cubana a barrios y comunidades como forma de entretenimiento.

Las proyecciones de filmes de diversos géneros y temáticas que permiten a los asistentes visualizar aspectos de la realidad cubana.

El Espacio Cine Móvil se realizará cada miércoles durante la etapa estival en los barrios de los diferentes consejos populares de la ciudad de Matanzas.

 

 

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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