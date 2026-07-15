Plata y bronce para Cuba en Panamericano de canotaje en Canadá

Cuba conquistó hoy medallas de plata y bronce en la segunda y penúltima jornada del Campeonato Panamericano de Canotaje de Montreal, Canadá, certamen clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Luego de lograr este lunes tres medallas de plata, este martes consiguieron la presea plateada y la bronceada con la canoísta Yinnolis Franchesca López, en la monoplaza (C-1) a 500 metros (m) de la categoría sub-23 años, y la kayacísta Daylen Pérez, en el monoplaza (K-1) a 500 m.

Franchesca López, quien alcanzó el lunes igual metal en el C-1 a 200 m, entró ahora segunda en la línea de meta con tiempo de 2:12.01 minutos, detrás de la canadiense Elizabeth Mcartur (2:07.67) y por delante de la estadounidense Emma Albrecht (2:12.75).

Por su parte, Pérez alcanzó el tercer lugar con 1:53.93 minutos, superada por la canadiense Michele Russell (1:49.16) y la mexicana Beatriz Fragosa (1:51.42), respectivamente.

Hoy también tuvieron accionar por Cuba los biplazas del kayac masculino y femenino (K-2) a 500 m, las que quedaron fuera del podio en finales directas y tienen que esperar por la asignación de las plazas para la cita multideportiva de Lima de 2027.

Pérez y Gabriela Cruz concluyeron en el sexto lugar entre nueve concursantes con tiempo de 1:56.44 minutos, mientras que Julio Hidalgo y Geduar Rodríguez se ubicaron octavos y últimos al detener los relojes en 1:38.30 minutos.

Ambas tripulaciones deben esperar la confirmación oficial de la distribución de los boletos para conocer si logran participar en la cita peruana.

En el K-2 a 500 m solo estaban en juego dos cupos directos por sexo, pero la clasificación aún podría favorecer a Cuba cuando se dispute el K-4 a 500 m, prueba que otorgará cinco plazas para Lima 2027.

El grupo de WhatsApp Cuba camino a Los Ángeles 2028 explica que la decisión positiva depende de cómo se distribuyan esos boletos y de los países que ya hayan asegurado su clasificación, por lo que podrían producirse reasignaciones que beneficien a otras embarcaciones del continente.

Agrega que las mayores posibilidades son para el K-2 femenino, aunque será necesario esperar a la jornada de este miércoles para conocer la relación oficial de países clasificados y confirmar si alguna de las embarcaciones cubanas consigue finalmente su boleto.

Este lunes, los canoistas Yarisleidis Cirilo, en la monoplaza (C-1) a 200 m, Franchesca López, en el C-1 a esa misma distancia, pero de la categoría sub-23 años, y José Ramón Pelier, en el C-1 a mil m, conquistaron medallas de plata.

Este Campeonato Panamericano clasificatorio los cubanos lo aprovechan también como parte de la preparación para el evento fundamental del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, del 24 de julio al 8 de agosto.

Para el 16 está previsto el retorno a casa para continuar dando los toques finales para el evento fundamental del año, los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, previstos del 24 de julio al 8 de agosto, sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Carlos González Rego/ACN

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