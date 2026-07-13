Avanza antorcha de los Centroamericanos y del Caribe

La denominada «Llama de los Valores» realizó una parada en el municipio de Santo Domingo Norte.

El trayecto inició en la sede de la alcaldía local y avanzó hasta el Parque Nacional de Galindo, acompañado por cientos de residentes.

En el relevo participaron el campeón olímpico de boxeo Félix Díaz, medalla de oro en Beijing 2008, y el exjugador de Grandes Ligas Neifi Pérez, junto a personalidades del deporte y la cultura dominicana.

La cita deportiva se disputará en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de miles de atletas de la región. (ALH)

Tomado de Cubadebate