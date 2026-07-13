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Avanza antorcha de los Centroamericanos y del Caribe

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Deportes #Juegos #Juegos Centroamericanos y del Caribe #República Dominicana

La antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe continúa esta semana su recorrido por municipios de Santo Domingo, como parte de las actividades previas a la inauguración del certamen el 24 de julio.

La denominada «Llama de los Valores» realizó una parada en el municipio de Santo Domingo Norte.

El trayecto inició en la sede de la alcaldía local y avanzó hasta el Parque Nacional de Galindo, acompañado por cientos de residentes.

En el relevo participaron el campeón olímpico de boxeo Félix Díaz, medalla de oro en Beijing 2008, y el exjugador de Grandes Ligas Neifi Pérez, junto a personalidades del deporte y la cultura dominicana.

La cita deportiva se disputará en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto con la participación de miles de atletas de la región. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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