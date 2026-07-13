Nuevos graduados universitarios en Matanzas

La Universidad de Matanzas celebró la graduación correspondiente al curso académico 2025-2026 de las carreras de la Facultad de Ciencias Técnicas en el Teatro de la entidad educativa. Debido a la contingencia energética estudiantes del centro recibirán los títulos en sus municipios y compartieron la gala también los graduados de la Universidad de Ciencias Informáticas.

Cómo parte del acto reconocieron a los egresados que alcanzaron la categoría de Título de Oro por su trayectoria estudiantil y compromiso con la Casa de Altos Estudios Yumurina.

Por decisión de la Rectora de la Universidad Matancera y la Federación Estudiantil Universitaria entregaron el premio al Mérito Científico.

La FEU entregó además el premio José Antonio Echeverría Bianchi a los estudiantes que cumplieron la tarea de guiar la organización desde su puesto en el aula y facultad.

La licenciada en Ingeniería Mecánica, Danay Sánchez Oramas, resultó la estudiante más integral del Curso Diurno de la Universidad de Matanzas.

En correspondencia con la realidad actual, el resto de Facultades se graduarán durante los días 14, 15, 16 y 17 de julio.

En este curso la Universidad de Matanzas gradúa un total de 1139 estudiantes, de ellos 630 en la sede central. (ALH)

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