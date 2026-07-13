Polvo del Sahara sobre Matanzas

En los últimos días el cielo ha adquirido un matiz blanquecino y se ha notado una disminución en la visibilidad en la ciudad de Matanzas.

Esto se debe a la presencia de una nube de polvo sahariano que actualmente se encuentra sobre nuestra región.

Este fenómeno es común en esta época del año, ya que las columnas de polvo se forman a partir de las tormentas de arena generadas en el desierto del Sahara y la región del Sahel, en África.

Impulsadas por los vientos Alisios en dirección oeste, estas nubes son transportadas a través del océano Atlántico, alcanzando el mar Caribe y Centroamérica, e incluso llegando al sudeste de los Estados Unidos. Pueden elevarse a altitudes que van de dos a siete kilómetros.

La llegada de estas nubes de polvo en altas concentraciones provoca una disminución en la calidad del aire y puede agravar problemas alérgicos, especialmente irritaciones en los ojos y la piel, así como en las mucosas en personas sensibles.

Por este motivo, se recomienda que aquellos que son propensos a estos padecimientos eviten exponerse en exceso a actividades al aire libre. (ALH)

Tomado del perfil de Facebook de Henry Delgado Manzor, Meteorólogo Aeronáutico

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