Culmina en Matanzas 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes

El 4to Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes culminó con una presentación única de la Orquesta Sinfónica de Matanzas en la Sala de Conciertos José White.

El encuentro contó con interpretaciones de las solistas a Yoleidys Valderrama e Indira Ramos, con la maestra Yany Calama como directora invitada.

«Ha sido una experiencia muy interesante estos cuatro días. Todos lo hemos disfrutado, hemos compartido con niños y maestros la fiesta de clarinete y ya estamos pensando en nuestra quinta edición, invitando al público matancero a que se una a nosotros», expresó Calama.



El programa de cuatro días del festival incluyó diversas actuaciones e intercambios entre las diferentes generaciones de clarinetistas matanceros.

«Fue un año atípico, algo diferente, pero siempre con las expectativas bien altas. Estamos muy satisfechos con el resultado obtenido, los estudiantes quedaron muy contentos también con todo lo aprendido durante cada jornada y nosotros también estamos muy contentos con todo lo que se trabajó en cada recital y lo que se realizó cada día», agregó Yoleidys Valderrama.

El Festival de Clarinete Ciudad de los Puentes regresará a los escenarios yumurinos con lo mejor de la música concertista para clarinete el próximo 2027 en su quinta edición.

Fotos: Carrete Producciones

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