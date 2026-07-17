Teatro Icarón estrena La otra orilla en el río San Juan

La otra orilla constituye la más reciente propuesta de Teatro Icarón para el público yumurino. De manera extraordinaria, la puesta en escena tomó por escenario los márgenes del río San Juan, de la ciudad de Matanzas.

«Lo acabamos de hacer, un sueño del autor y mío de presentarla a orillas de un río, donde la historia se desarrolla. Son cuatro jóvenes que se unen y cada uno tiene sus ilusiones y sus frustraciones», expresó la Premio Nacional de Teatro, Miriam Muñoz.

La obra, basada en el texto homónimo de Ulises Cala, contó con la dirección de Miriam Muñoz y Lucre Estévez, actriz y maestra del taller de actuación de la institución.

«En la sala lo estamos haciendo con velas y con lámparas recargables y también es una propuesta muy interesante. Hay que salir a veces de la cotidianidad, la situación energética se sabe que nos está golpeando y es maravilloso venir a trabajar aquí una obra que se llama La otra orilla nada menos que junto al río Juan», agregó la también directora y fundadora de la agrupación teatral.

La obra se suma a la lista de estrenos de Teatro Icarón en este 2026, como parte del programa de celebración por sus 25 años de trayectoria. (ALH)

Foto: Carrete Producciones

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