Déficit de 2 290 MW durante el horario pico de este viernes

Durante la jornada de ayer se registraron interrupciones durante las 24 horas del día y la afectación continuó en el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de generación alcanzó los 2 321 MW a las 21:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos aportó 4 641 MWh, con una potencia máxima entregada de 651 MW durante el horario de mayor aprovechamiento de esta fuente renovable.

A las 06:00 horas de este viernes, la disponibilidad del SEN era de 940 MW, frente a una demanda de 2 710 MW, lo que provocaba una afectación de 1 770 MW. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 600 MW.

En estos momentos se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté.

Además, permanecen en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 307 MW.

Para el horario de máxima demanda de este viernes se estima una disponibilidad de 940 MW y una demanda máxima de 3 200 MW, lo que representa un déficit de 2 260 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la afectación podría alcanzar los 2 290 MW en ese periodo. (ALH)

Tomado de Cubadebate