Afectación de 2240 MW en horario pico del jueves

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3822 MWh, con 572 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 990 MW, la demanda 2858 MW con 1764 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1650 MW.

Se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Matanzas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Rente.

Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 490 MW.

Pronóstico para el horario pico

Se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 990 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2210 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2240 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate