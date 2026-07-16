Matanzas

Red Juvenil Comunitaria se suma a actividades productivas

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #Colón #Matanzas #Red Juvenil Comunitaria #Unión de Jóvenes Comunistas

La Red Juvenil Comunitaria, liderada por la Unión de Jóvenes Comunistas e integrada por representantes de diferentes sectores, incluye en Colón la propuesta Tu aporte cuenta, para apoyar actividades productivas como la realizada en el organopónico 14 Festival, en el reparto Frank País.
Labores de acondicionamiento de canteros, limpieza y desyerbe caracterizaron la jornada, la cual se inserta en la etapa estival a la articulación de proyectos que incluyen aporte en los barrios en labores de limpieza, atención a personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, actividades culturales y la producción de alimentos. (ALH)

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By Iris Quintero Zulueta

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