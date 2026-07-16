Irán advierte de respuesta decisiva ante cualquier agresión

«Nuestras Fuerzas Armadas están preparadas para todos los escenarios y esto es lo que hemos demostrado en el terreno», dijo el vocero en una entrevista con la cadena de televisión yemení Al Masirah.

«Las Fuerzas Armadas iraníes, junto al cuerpo diplomático y el pueblo, no permanecerán con los brazos cruzados y defenderán el país con toda la fuerza de que disponen», agregó. Respecto al memorando de entendimiento con Washington, Baghaei afirmó que la posición de Teherán ha sido clara desde el principio, y se adhiere al principio de «compromiso por compromiso».

Estados Unidos e Irán intercambian ataques militares desde hace varios días, en medio de una escalada que incluyó bombardeos estadounidenses contra territorio iraní y represalias de Teherán contra bases de Washington en la región.

El Comando Central estadounidense anunció, además, la reanudación del bloqueo naval de puertos iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes y amenazó con atacar plantas eléctricas, puentes y objetivos energéticos si la República Islámica no acepta negociar.

Teherán afirma que responde a lo que considera violaciones del memorándum de entendimiento por parte de Estados Unidos. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que no se exportará «ni una sola gota de petróleo o gas» de la región, mientras continúen las agresiones estadounidenses. El Ejército iraní asegura haber ejecutado ya varias fases de operaciones de represalia contra instalaciones de Washington. (ALH)

Tomado de Cubadebate