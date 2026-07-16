Los Joven Club de Computación y Electrónica en Colón tienen un plan de actividades de verano diseñado, dan continuidad a las Ferias Tecnológicas con servicios dirigidos al proceso de digitalización.

Destaca entre ellas la que realizan cada miércoles en el portal del centro de telecomunicaciones Etecsa, en la céntrica calle Martí.

Según explicó Yolanda Quesada Pérez, especialista de los Joven Club mantienen la disposición de asistir a centros laborales con igual propósito.

Entre los servicios se encuentra la habilitación de códigos QR a personas naturales y jurídicas. Como novedad, el registro de clientes en la plataforma Soberanía para realizar trámites en la adquisición de pasaportes.

En la presente etapa estival, los Joven Club, se mantiene abiertos de lunes a domingo en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde y aunque no exista fluido eléctrico, técnicos y especialistas adoptan como alternativas trabajar con sus propios móviles o el de los clientes.

Las Ferias Tecnológicas acercan los servicios a la población y permiten acceder a solicitudes de los clientes en torno al proceso de digitalización.

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