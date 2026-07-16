Diseñar un proyecto de gestión local de residuos reciclables que permita su recuperación es objetivo de la Unidad Empresarial de Base Recuperación de Materia Prima Colón.

El proceso organizativo incluye lograr un impacto positivo sociecómico y medioambiental el que deben integrarse los nuevos actores económicos, factores de la comunidad e instituciones estatales para incrementar la recuperación sin ejecutar grandes inversiones , ni aumentar la fuerza de trabajo para resolver problemáticas como la mezcla de basura, perdiendo valor económico y como consecuencia la contaminación ambiental.

El proyecto se desarrollará a partir de relaciones de trabajo con organizaciones políticas, gubernamentales y de masas.

El esquema de recuperación incluyen puntos de recogida fijos y móviles en los 7 Consejos Populares del municipio atendidos por gestores que faciliten la labor y definan el cronograma de recogida.

Para la información y comunicación se establece la amplia «Recickando» para geolocalizar puntos de entrega garantizado por la UEB Recuperación de Materia Prima con un triciclo eléctrico con remolque, un camión, dos equipos marca Piaggio y una motorina eléctrica.

En Colón la contratación completada con la entidad recuperadora supera las 30 entidades del sector estatal y 45 conveniados con el no estatal, en esta última, necesaria una mayor persuasión para el control de material vertido en basureros y microvertedero en lo esencial del cartón ondulado del que se recuperaron hasta mayo unas mil 200 toneladas.

El proyecto de gestión local de residuales reciclables se inserta en la Campaña de bien público CubaRecicla 2026, un esfuerzo colectivo hacia la economía circular y el medio ambiente para convertir desechos en recursos al ampliar la cultura del reciclaje.

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