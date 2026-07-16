Aprueba Consejo de Estado decretos leyes

En la jornada se informó que, a partir de la propia implementación de las transformaciones económicas y sociales analizadas en el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Ministros, resulta necesario la actualización del marco normativo que regula el sistema empresarial estatal cubano.

El primero de los decretos leyes aprobados busca regular los principios generales de organización y funcionamiento del sistema empresarial estatal para su transformación y desarrollo bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

«Da respuesta a 16 transformaciones de las 17 correspondientes al Eje temático 1: Transformaciones en el modelo de gestión de los actores económicos, relativas a la Empresa Estatal Socialista; así como favorece la implementación de 12 transformaciones de otros ejes», refirió Roberto Ricardo Marrero, presidente del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales.

En tanto, Yovana Vega Mato, directiva del Ministerio de Economía y Planificación, agregó que esta normativa constituye la plataforma que habilita al sistema empresarial estatal, bajo la conducción del Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, para ejercer todas las facultades y para llevar adelante todas las transformaciones que se han mandatado, que se articulan con un conjunto de normas jurídicas en proceso de elaboración en este momento.

En el debate, Esteban Lazo destacó la relevancia del decreto ley «Del Sistema Empresarial Estatal Cubano», el que ratifica a la empresa estatal socialista como el sujeto principal de la economía nacional, así como contribuye a ampliar las facultades que integran la autonomía de la empresa estatal, a desatar sus fuerzas productivas y definir la responsabilidad social empresarial.

Por su parte, el decreto ley «Modificativo del Decreto Ley no. 76 de las Cooperativas Agropecuarias» regula la constitución, organización, integración y funcionamiento de estas cooperativas; a partir de la necesaria actualización de esta disposición normativa en correspondencia con las transformaciones económicas y sociales.

Ambos decretos leyes serán publicados en la Gaceta Oficial de la República para su general conocimiento por parte de la población.

En la sesión extraordinaria del Consejo de Estado se profundizó, además, en cómo este órgano contribuirá, desde sus atribuciones constitucionales especialmente en materia legislativa y de control, al proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, las cuales buscan seguir perfeccionando nuestro proceso de construcción socialista, aportar al crecimiento económico y al desarrollo social de la nación. (ALH)

Enrique Moreno Gimeranez/Cubadebate