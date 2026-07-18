Matanzas

Activa en Matanzas la Red Juvenil

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Matanzas #Red Juvenil Comunitaria

Jóvenes de la ciudad de Matanzas desarrollaron una jornada de activación de la Red Juvenil Comunitaria.

La iniciativa reunió a organizaciones e instituciones de los sectores de Salud, Comercio, Deporte y Cultura, además de la Central de Trabajadores de Cuba y la Federación de Mujeres Cubanas.

Esta Red Juvenil Comunitaria busca acercar a los jóvenes a las comunidades, identificar sus principales necesidades y promover acciones que contribuyan a transformar esos entornos. Se pretende que sea un espacio de participación donde confluyan las organizaciones e instituciones del territorio.

Durante la jornada realizaron charlas educativas junto al proyecto Copas para Cuba. Los niños disfrutaron de actividades recreativas organizadas por el INDER y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, y también se entregaron donativos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, además de la vacunación de adultos mayores y la higienización del área.

“Lo fundamental es llevar estas propuestas hasta las comunidades y generar espacios de participación para las familias. La Red permite aprovechar las capacidades de los jóvenes y unir esfuerzos para desarrollar iniciativas que respondan a las características de cada localidad”, expresó Erick Ceballos Guerra, coordinador municipal de la Red Juvenil Comunitaria. (ALH)

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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