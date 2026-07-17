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Moderno equipo mejorará diagnóstico a pacientes de urgencias

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuerpo de Guardia #Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño #Matanzas #Moderno equipo #TV Yumurí #Ultrasonido #Urgencias médicas

La llegada de un moderno equipo de ultrasonido a la consulta de cirugía del Cuerpo de Guardia del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño reportará múltiples beneficios a pacientes y especialistas, según informó el Doctor Javier Cabrera Reyes, especialista en segundo grado de Cirugía Pediátrica.

Contar con ese nuevo equipamiento facilitará labor de los doctores quienes podrán emitir un diagnóstico más preciso y oportuno en la propia consulta del cuerpo del cuerpo de guardia de cirugía, al tener acceso a los estudios de imagénes necesarios en la propia consulta.

«Junto al diagnóstico inmediato, se evitará la movilidad innecesaria en aquellos pacientes que lleguen con traumatismo o dolor», precisó el galeno.

 

El dispositivo médico posee transductor lineal y transductor curvo necesarios para la observación en tiempo real de estructuras internas y para ayudar en tratamientos precisos, lo que sin dudas contribuirá a un la prestación de un servicio de excelencia a los pacientes que arriben a la instutición.

Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño de Matanzas/ Perfil de Facebook 

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By Redacción TV Yumurí

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