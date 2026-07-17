En el parque que lleva su nombre el primer recordatorio a José Antonio Echeverría Bianchi. Esta mañana flores para el eterno joven cardenense, a 94 años de su natalicio.

Su casa natal ubicada, en la avenida Jénez, recibió a quienes decidieron tributar al inquieto muchacho cuyas ideas de justicia defendió con vehemencia desde la Universidad de La Habana.

Una muestra inaugurada para iniciar la mañana recogió fotografías y unos zapatos que utilizó durante sus primeros meses de vida.

La sala de arquitectura del museo recibió a estudiantes de medicina en franco intercambio con las autoridades políticas y gubernamentales del territorio.

En principio la evocación desde la historia de los preceptos defendidos por Echeverría los cuales merecen ser estudiados.

Durante el encuentro, los jóvenes destacaron el ejemplo de José Antonio como inspiración para las nuevas generaciones y reafirmaron el compromiso de mantener vivos sus ideales.

La jornada incluyó además la realización del evento «José Antonio y la Radio», espacio académico en el que fueron presentadas ponencias sobre diferentes facetas de su vida y pensamiento, sus vínculos con las ideas de José Martí y Fidel Castro, el tratamiento de su figura en la radio local, un audiovisual dedicado a una de las piezas que atesora su casa natal y la figura del líder estudiantil desde la poesía de Carilda Oliver Labra .

Música y poesía para José Antonio en esta jornada que constituyó un espacio para recordar el legado del joven cardenense.

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