Afectación de 2 075 MW en horario pico de este sábado

Durante la víspera, el servicio se mantuvo interrumpido por déficit de capacidad de generación en las 24 horas del día. La máxima afectación ocurrió a las 21:40 horas, cuando se registraron 2 310 MW fuera de servicio.

La generación con fuentes renovables mostró un aporte relevante en la jornada del sábado. Los 54 parques solares fotovoltaicos en explotación generaron 5 102 MWh, con una potencia máxima de 793 MW en el horario del mediodía.

Estado de las unidades

La UNE precisó que se encuentran en avería las unidades 6 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Antonio Guiteras, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Asimismo, permanecen en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones técnicas en la generación térmica totalizan 298 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario de máxima demanda, se prevé la entrada de la CTE Antonio Guiteras con 200 MW. Con este ingreso, la disponibilidad estimada ascendería a 1 155 MW frente a una demanda máxima proyectada de 3 200 MW, lo que originaría un déficit de 2 045 MW.

De mantenerse las condiciones actuales, la UNE pronostica una afectación de 2 075 MW en el horario pico de la tarde-noche. (ALH)

Tomado de Cubadebate