Realizan Pleno provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas

El funcionamiento e incorporación de jóvenes a la Red Juvenil Comunitaria se destacó como tema central en el Pleno provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Matanzas.

Los asistentes conocieron sobre la activación de todas las acciones integradas con los proyectos que contiene la red en los diferentes consejos populares.

En el encuentro los participantes analizaron las labores ejecutadas en la provincia, como las visitas a gestantes adolescentes y a ancianos en situación de vulnerabilidad, y la realización de actividades culturales y recreativas en los barrios.

El primer secretario del Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Matanzas, Iván Rodríguez Larduet, felicitó al municipio cabecera por el desarrollo e impacto social de las acciones de la red previstas hasta el momento.

El dirigente juvenil recalcó la importancia de propiciar un intercambio con jóvenes y profesores universitarios para reevaluar el crecimiento de la organización a finales del año en curso. (ALH)

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