Deportes

Cuba anuncia nómina de béisbol para Santo Domingo 2026

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Béisbol #Cuba #Deportes #Juegos Centroamericanos y del Caribe #República Dominicana #Santo Domingo 2026
La Federación Cubana de Béisbol y Softbol anunció hoy la nómina de 24 peloteros, que incluye cuatro participantes en el pasado Clásico Mundial, con la cual buscará recuperar el trono en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo y ganar el único cupo disponible para los Panamericanos de Lima 2027.

La plantilla, bajo el mando de Germán Mesa, cuenta con los jardineros Yoelquis Guibert y Leonel Moas, el cácher Andrys Pérez y el jugador de cuadro Yoel Yanqui, todos integrantes de la selección de la isla que asistió al Clásico de este año.

Cuba aparece ubicada en la llave A junto a Curazao, Puerto Rico y los anfitriones dominicanos, a quienes enfrentará, por ese orden, del 31 de julio al dos de agosto. En el otro apartado competirán el vigente campeón México, Colombia, Nicaragua y Panamá.

Los tres primeros lugares de cada grupo avanzarán a la superronda, prevista entre el 4 y el 6 de agosto, mientras el calendario reserva el día 7 para la discusión de las medallas.

El torneo se jugará en los estadios Juan Marichal y Juan Pablo Duarte, ambos de la capital dominicana, y los partidos están pactados a siete entradas.

Cuba lidera el medallero histórico del béisbol en los juegos regionales más antiguos del mundo con saldo de 15 títulos, tres preseas de plata y una de bronce, escoltado por República Dominicana (3-4-4), Puerto Rico (3-2-4), México (1-6-3), Venezuela (1-1-4), Colombia (1-0-1), Nicaragua (0-4-3), Panamá (0-3-4) y Antillas Holandesas (0-1-0).

La última vez que la selección nacional cubana ganó unos Juegos Centroamericanos y del Caribe fue en Veracruz 2014, bajo el mando de Víctor Mesa, mientras quedó subcampeona en las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, detrás de Puerto Rico y México, respectivamente.

La nómina para la cita dominicana quedó integrada por los receptores Andrys Pérez (MTZ) y Andy Cosme (ART).

Como jugadores de cuadro fueron escogidos Yoel Yanqui (SCU), Harold Vázquez (SCU), Tailon Sánchez (PRI), Luis V. Mateo (CFG), Yuliesky Rendón (GRA), Henry Quintero (LTU) y Jeison Martinez (MAY).

Los jardines serán custodiados por Yoelquis Gibert (SCU), Leonel Moas (CMG), Yasiel A. González (HOL) y José A. Noroña (MTZ).

El staff de lanzadores está conformado por Andy Vargas (LHA), Frank Herrera (LHA), Armando A. Dueñas (MTZ), José I. Bermúdez (MAY), Randy Cueto (VCL), Brander Guevara (ART), Fher Cejas (LHA), Raymond Figueredo (LHA), Yunieski García (ART), Yanquiel Mauris (SSP) y Yunier Batista (CAV).

A Germán Mesa lo acompañarán en el cuerpo técnico los entrenadores de picheo Pedro L. Lazo y Jesús Bosmenier; Rafael Muñoz y Cecilio J. Dreke como asistentes en las esquinas y el preparador físico Humberto M. Guevara. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 20

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Deportes

Plata y bronce para Cuba en Panamericano de canotaje en Canadá

Redacción TV Yumurí
Deportes

Avanza antorcha de los Centroamericanos y del Caribe

Redacción TV Yumurí
Deportes

Daylen Rodríguez firma un sobresaliente Top15 en Montreal

Carlos Manuel Bernal López

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Cultura

Teatro Icarón estrena La otra orilla en el río San Juan

Cuba

Déficit de 2 290 MW durante el horario pico de este viernes

Cuba Destacados

Anuncian nuevas acciones para incrementar los pagos digitales

Cultura

Exponen carteles clásicos fílmicos por centenario de Guevara