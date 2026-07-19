Calor: más de 11 500 muertos en Alemania, Francia y Reino Unido

El Instituto Robert Koch atribuyó al calor 6 830 muertes desde el inicio del año hasta principios de julio. De esa cifra, 6 470 corresponden a personas mayores de 65 años.

El Servicio Meteorológico Alemán confirmó que el 28 de junio se registró un pico de 41,7 grados Celsius, la temperatura más alta desde que existen mediciones sistemáticas en el país.

La autoridad sanitaria francesa contabilizó al menos 2 000 muertes adicionales en la semana del 22 al 28 de junio. Más del 40 % del territorio francés superó los 40 grados Celsius de temperatura máxima durante ese período.

El Reino Unido estimó 2 700 fallecidos por altas temperaturas durante los meses de mayo y junio: 550 a finales de mayo y 2 200 al cierre de junio. Las autoridades confirmaron récords nacionales al superar los 35 grados en mayo y los 37 grados en junio.

Los tres países reportaron sus temperaturas más elevadas desde que existen mediciones sistemáticas, en un contexto de alerta por el impacto del cambio climático y la vulnerabilidad de la población, especialmente la de mayor edad. (ALH)

Tomado de Cubadebate