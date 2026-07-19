La selección de Inglaterra conquistó la medalla de bronce de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar a Francia con marcador de seis goles por cuatro. El encuentro, celebrado en el Estadio de Miami se inscribió de inmediato en los libros de historia como el partido por el tercer lugar con mayor cantidad de anotaciones en la historia de las citas del orbe.

El técnico alemán Thomas Tuchel logró guiar a los Tres Leones a su mejor actuación global en un torneo mundialista desde el lejano título de 1966. Los británicos impusieron su ritmo desde el pitazo inicial gracias a un gol tempranero del mediocampista Declan Rice apenas al minuto 3 de juego.

La ofensiva inglesa desmanteló la zaga rival en la primera mitad con un tanto de Ezri Konsa y un doblete de Bukayo Saka, lo que envió a ambos conjuntos al descanso con una aparente e irreversible ventaja de cuatro por cero. A pesar del panorama adverso, el estratega galo Didier Deschamps movió sus fichas para la segunda parte en lo que significó su último partido oficial al frente de la dirección técnica de Les Bleus.

La segunda mitad se convirtió en un verdadero festival de fútbol ofensivo donde la estrella francesa Kylian Mbappé lideró una feroz rebelión con dos goles. Con estas anotaciones, el delantero del Real Madrid sumó diez dianas en el torneo y alcanzó la cifra histórica de veintidós goles en citas mundialistas para romper el empate con Lionel Messi y erigirse como el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo. El empuje galo sumó los aportes de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé, lo que puso a Francia a un solo tanto de la igualada en los minutos finales del tiempo de descuento.

Finalmente, la efectividad inglesa reapareció para sentenciar el choque y asegurar los veintinueve millones de dólares destinados al tercer escaño. Bukayo Saka completó su triplete personal desde el punto de penal al 87′, igualando la hazaña histórica de Pelé al marcar tres goles contra Francia en un Mundial. En el suspiro de cierre, Jude Bellingham anotó el definitivo seis por cuatro para congelar la remontada gala y certificar el podio de los Tres Leones de cara a la gran final dominical entre España y Argentina. (ALH)

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