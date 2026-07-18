Roban paneles solares de centro médico matancero

El Centro Médico Psicopedagógico Paquito González Cueto, de la ciudad de Matanzas, sufrió el robo de 2 paneles fotovoltaicos de los 4 instalados recientemente en la institución.

El Dr. José Santos Chaviano, Director de Gestión Sanitaria Provincial, informó a TV Yumurí sobre la ocurrencia del hecho vandálico en el centro que ya cumple 45 años de fundado.

La declaración da cuentas del robo ocurrido en horas de la noche sin visualización por parte de custodios y trabajadores.

Denunciado ante la Policía Nacional Revolucionaria, el hecho es investigado por las autoridades correspondientes.

El Centro Médico Psicopedagógico de Matanzas brinda atención integral de salud mental a niños y adolescentes. La ocurrencia de este delito afecta la calidad de los servicios de diagnósticos, tratamiento y rehabilitación que presta la institución.

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