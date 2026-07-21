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Federación Internacional de Ajedrez lanza Mundial Total

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Budapest #Deportes #Federación Internacional de Ajedrez #Mundial Total
La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) anunció hoy que pondrá en marcha en noviembre en Budapest el primer Mundial Total, un torneo que unificará clásico, rápido y blitz para coronar al jugador más completo.

El nuevo certamen será un ensayo piloto, con sede en la capital húngara del 10 al 21 de noviembre, y marcará el inicio de un formato que la FIDE presenta como una nueva era para la disciplina.

A partir de marzo de 2027, el proyecto prevé un circuito de cuatro pruebas anuales en distintas ciudades, con 24 jugadores y jugadoras de élite, cuya suma de resultados definirá al campeón mundial combinado.

La iniciativa cuenta con el respaldo financiero de figuras como el futbolista noruego Erling Haaland y el fondista Johannes Klaebo, además del auspicio de Norway Chess, organizador del prestigioso certamen que se celebra en Noruega desde 2013.

La FIDE sostiene que el formato premiará la versatilidad, la consistencia y la adaptabilidad, y buscará ofrecer una competición más dinámica y atractiva para jugadores, espectadores y comentaristas. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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By Redacción TV Yumurí

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