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Varadero acogerá la 4ta Parada Panamericana de Aguas Abiertas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #4ta Parada Panamericana de Aguas Abiertas #Matanzas #TV Yumurí #Varadero

Del 8 al 11 de septiembre, la playa más reconocida de Cuba será escenario de la Serie Panamericana de Aguas Abiertas, un evento deportivo que reunirá a destacados nadadores del continente en un entorno natural único. 

La cita promete jornadas de competencia, resistencia y pasión por el mar, consolidando a Varadero como un referente internacional para el deporte acuático. La participación de atletas de diversos países reafirma el carácter integrador de la competición y el papel de Cuba como anfitriona de grandes eventos deportivos.

Lugar: Varadero

Fecha: 8 al 11 de septiembre

Más información: +53 52792767 / +53 52630216

Correo: comercial@cubadeportes.cu

La Serie Panamericana de Aguas Abiertas en Varadero será una experiencia que combina naturaleza, energía y espíritu competitivo, invitando tanto a la comunidad local como internacional a disfrutar de un espectáculo deportivo inolvidable.

Radio Varadero

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By Redacción TV Yumurí

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