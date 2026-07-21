Con el objetivo de garantizar energía a objetivos vitales y permitir una rotación más equitativa de los apagones, especialistas y linieros de la empresa eléctrica de Matanzas acometen un programa de montaje de seccionadores.

Se trata de una inversión que busca garantizar la vitalidad de objetivos priorizados, como hospitales y centros de abasto de agua, no solo ante emergencias, sino también ante cifras particularmente bajas de generación eléctrica.

Como se conoce, la provincia de Matanzas exhibe una significativa cantidad de servicios priorizados, pero que a la vez alimentan a un número considerable de clientes del sector residencial y estatal, con el resultado de que en NO pocas ocasiones el consumo del objetivo clave resulta menor que la carga total del circuito.

La inversión se ejecuta con equipos recién adquiridos por el estado cubano y que serán montados en los esquemas priorizados de gran carga de los municipios de Matanzas, Cárdenas, Colón y Jaguey Grande.

Explican los especialistas que un seccionador es un interruptor que permite aislar físicamente un tramo del circuito. De esta forma, el principal aporte de estos seccionadores se apreciaría en la posibilidad de una rotación más equitativa de circuitos, y así cumplir con una vieja demanda de los matanceros.

José Miguel Solís

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