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Los latidos de un cardiólogo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #cardiología #Enrique Peñalver #Hospital Provincial Faustino Pérez #Matanzas

Hay médicos cuya presencia inspira confianza desde el primer encuentro. El doctor Enrique Peñalver Hernández es uno de ellos. Su nombre forma parte de la historia cotidiana de la Cardiología matancera.

Su obra está escrita con el compromiso de escuchar, examinar y acompañar a cada paciente con la misma dedicación que ha distinguido su trayectoria profesional, así lo asegura el perfil de la red social de Facebook del hospital provincial clínico quirúrgico docente Comandante Faustino Pérez Hernández.

Cada semana, la consulta externa del centro hospitalario recibe a numerosas familias que llegan con la esperanza de encontrar respuestas, comenta la publicación.

«Allí, el doctor Peñalver convierte la ciencia en un acto de cercanía. Su experiencia y serenidad hacen del consultorio un espacio donde el conocimiento médico se une al trato humano», resume bellamente el post.

«Entre las herramientas que emplea se encuentra el ecocardiograma, un estudio esencial para la Cardiología moderna. Mediante ondas sonoras, esta prueba permite obtener imágenes del corazón, valorar el flujo sanguíneo a través de sus cavidades y válvulas, así como también identificar enfermedades cardíacas y otras afecciones que requieren una atención oportuna. Detrás de cada imagen hay un análisis cuidadoso, una decisión clínica responsable y el propósito permanente de ofrecer el mejor cuidado posible».

La publicación afirma que son muchos los mensajes de gratitud recepcionados en el hospital para reconocer la labor del doctor Peñalver. «En cada palabra de agradecimiento se refleja el cariño de pacientes y familiares que han encontrado en él no solo a un excelente cardiólogo, sino también a un profesional cercano, respetuoso y profundamente comprometido con la salud del pueblo matancero».

Dedicado a cuidar corazones, fortalecer la confianza de quienes acuden a su consulta. Su ejemplo honra a la Cardiología matancera y enriquece el prestigio del Hospital Faustino Pérez, donde cada jornada reafirma que la excelencia médica también se expresa en la sensibilidad, la ética y la entrega cotidiana, concluye este homenaje.

Si alguien tuviera dudas de cuánto se le respeta, quiere y valora, es suficiente con revisar el perfil de Facebook del mencionado centro de salud para apreciar de verdad la relevancia de un galeno que se entrega todo.

Juanita Perdomo/ Trabajadores 

 

 

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By Redacción TV Yumurí

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