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Brisas del Mar, un espacio para el disfrute de los matanceros

Por Alejandro López Quintero 0 Comentario #BrisasdelMar #Cuba #Matanzas #niños #Recreación #TVYumuri

Cada semana el Centro Cultural Brisas del Mar celebra actividades para los niños.

Proyectos como Compartiendo Ilusiones y el Payaso Champiñón protagonizan los fines de semana para los infantes con magia, música y juegos de participación.

El centro resalta además por sus ofertas gastronómicas para todas las edades y el funcionamiento del parque recreativo Mis Tesoritos, gracias a la colaboración con actores económicos no estatales.

«Yo tengo una niña y un niño, somos clientes fijos, el lugar me encanta por la calidad del servicio y de la comida, además que tengo opciones para que se diviertan mis hijos» declaró Anabel Zamora Martínez.

Perteneciente a la Sucursal de Artex Matanzas, Brisas del Mar resulta un espacio para el sano esparcimiento de la población en la cabecera municipal.

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By Alejandro López Quintero

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