El escritor y promotor cultural Karel Leyva será el invitado del espacio El jubileo de Letras Cubanas que, conducido por el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, se llevará a cabo el miércoles 22 de julio, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

Karel Leyva –quien nace en Santiago de Cuba, en 1975– es Licenciado en Comunicación Social y, desde hace varios años, desarrolla una activa labor como promotor cultural en el ámbito de la literatura, las artes visuales y el teatro.

Ha laborado, entre otras instituciones, en la Casa de la Poesía de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, el Centro Cultural Dulce María Loynaz, el Instituto Cubano del Libro y, actualmente, se desempeña como coordinador general del Festival Internacional de Poesía de La Habana y del Centro Cultural CubaPoesía.

Es autor de una amplia bibliografía que incluye libros como Ágape Inconexo, Cambios de marea, Escenas cotidianas, Sucesiones, Vitral, Herencias, El arte de juntar las partes rotas, El don y la presencia, En la hojarasca mi voz vi multiplicada, Romancero peregrino y Retratos en sepia o paleta reducida.

Sus textos aparecen en antologías y publicaciones periódicas de dentro y fuera de la isla.

Por su obra literaria ha recibido, entre otros reconocimientos, primer premio en Concurso Nacional de Poesía Erótica Farraluque en 2001 y 2006, tercer premio en Concurso Nacional de Poesía Regino Pedroso del periódico Trabajadores en 2004 y Premio Internacional de Poesía Nosside Caribe en 2005, así como mención en Concurso David en 1996.

Otros galardones que avalan su labor son la Distinción Gitana Tropical en 2019, la Medalla 45 Aniversario del Periódico Trabajadores en 2020, la condición de Embajador de Buena Voluntad en 2020 y el Doctorado Honoris Causa en 2021 –ambos del Foro Internacional de Creatividad y Humanidad del Reino de Marruecos y de la Fundación Mil Mentes Por México–, el Premio César Vallejo a la Excelencia Literaria de la Unión Hispanoamericana de Escritores en 2021, el Premio Internacional de Liderazgo Mahatma Gandhi en 2022, el Premio Internacional Benefactores de América de la Alianza Hispanomundial de Líderes Globales en 2023 y el Condor Mendocino en 2024 por la obra integral como poeta y promotor cultural.

Karel Leyva preside la Sección de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y es vicepresidente del Grupo Ala Décima del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado.

El jubileo de Letras Cubanas, espacio mensual de la Librería Fayad Jamís auspiciado por la Editorial Letras Cubanas –iniciado en septiembre del año 2022–, se propone celebrar los cumpleaños de los autores que integran el catálogo de este sello editorial.

En el transcurso de estos casi cuatro años, han sido invitados a El jubileo de Letras Cubanas los escritores Roberto Méndez Martínez, Ignacio Díaz González, Mario Naito López, Leymen Pérez, Pedro Pérez Rivero, Mario Brito Fuentes, Rodolfo Alpízar Castillo, Ernesto García Alfonso, Lázaro Castillo, Rodolfo Zamora Rielo, Eduardo del Llano, Jesús Sama Pacheco, Pavel Mustelier Zamora, María Elena Llana, José Miguel Sánchez Gómez (Yoss), Carmen Serrano Coello, Ricardo Alberto Pérez, Lourdes de Armas, Zaida Capote Cruz, Ángel Pérez, Francisca López Civeira, Olavo Alén Rodríguez, Basilia Papastamatíu, Alberto Marrero Fernández, Emmanuel Tornés Reyes, Marta Lesmes, Carina Pino Santos, Nancy Morejón, Roberto Manzano, Virgilio López Lemus, Jesús Lozada Guevara, Alberto Guerra Naranjo, Tomasa González Pérez, Denia García Ronda, Waldo Leyva y Raúl Luis.

Auspiciado por la Librería Fayad Jamís, la Editorial Letras Cubanas y el Club Martiano Roberto Fernández Retamar dedicarán al escritor y promotor cultural Karel Leyva el espacio Ei jubileo de Letras Cubanas, a llevar a cabo el miércoles 22 de julio, a las once de la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja.

Foto tomada de la Editorial Letras Cubanas

Ana Valdés Portillo con información de la Librería Fayad Jamís

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