Mundo

Trump impone aranceles del 50% a Canadá

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #aranceles #Canadá #Donald Trump #Estados Unidos #Impuestos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves la imposición de aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses, en respuesta a lo que Washington califica como “discriminación contra las exportaciones estadounidenses”. La medida fue anunciada por la Casa Blanca en un comunicado oficial.

“El presidente Donald J. Trump firmó tres proclamaciones, de conformidad con la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses”, indicó la nota oficial.

Los gravámenes entrarán en vigor a partir del 19 de agosto y cubrirán productos que van desde automóviles, alcohol y productos lácteos hasta vino, palos de hockey y cemento. De acuerdo con la Casa Blanca, con esta medida se busca “compensar la carga y la desventaja para el comercio estadounidense debido a la discriminación en Canadá”.

La decisión supone una nueva escalada en las tensiones comerciales entre ambos países, que ya habían enfrentado diferencias en materia arancelaria durante el primer mandato de Trump. La administración estadounidense justificó la acción con base en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite imponer gravámenes en represalia por prácticas discriminatorias contra productos estadounidenses.

Hasta el momento, el gobierno canadiense no ha emitido una respuesta oficial sobre la medida, que afecta a sectores clave de su economía. (ALH)

Tomado de Cubadebate

Post Views: 5

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Destacados Mundo tvyumuri

Pacto Histórico defenderá legado de Petro en el Congreso de Colombia

Redacción TV Yumurí
Mundo

Armada iraní lanza una nueva operación en el Golfo

Redacción TV Yumurí
Cuba Destacados Mundo tvyumuri

Organizó Cuba evento ONU sobre derecho al desarrollo

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Mundo

Trump impone aranceles del 50% a Canadá

Cuba Destacados tvyumuri

Promueve Cenesex servicio de orientación jurídica

Destacados Mundo tvyumuri

Pacto Histórico defenderá legado de Petro en el Congreso de Colombia

Cultura Destacados tvyumuri

El espacio cultural jubileo de Letras Cubanas, con el escritor y promotor cultural Karel Leyva