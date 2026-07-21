Trump impone aranceles del 50% a Canadá

“El presidente Donald J. Trump firmó tres proclamaciones, de conformidad con la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, para imponer aranceles adicionales del 50% a ciertos productos canadienses”, indicó la nota oficial.

Los gravámenes entrarán en vigor a partir del 19 de agosto y cubrirán productos que van desde automóviles, alcohol y productos lácteos hasta vino, palos de hockey y cemento. De acuerdo con la Casa Blanca, con esta medida se busca “compensar la carga y la desventaja para el comercio estadounidense debido a la discriminación en Canadá”.

La decisión supone una nueva escalada en las tensiones comerciales entre ambos países, que ya habían enfrentado diferencias en materia arancelaria durante el primer mandato de Trump. La administración estadounidense justificó la acción con base en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que permite imponer gravámenes en represalia por prácticas discriminatorias contra productos estadounidenses.

Hasta el momento, el gobierno canadiense no ha emitido una respuesta oficial sobre la medida, que afecta a sectores clave de su economía. (ALH)

Tomado de Cubadebate