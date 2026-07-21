Bancada del Pacto Histórico en el Congreso comunicó que en el nuevo periodo legislativo radicará y defenderá una agenda legislativa orientada a ampliar derechos, fortalecer la democracia y consolidar las transformaciones sociales requeridas por Colombia hoy.

Según divulgó el comunicado emitido, en materia laboral, la bancada impulsará el Estatuto del Trabajo y el Salario Vital, al que calificó como un paso fundamental para garantizar condiciones laborales dignas y reducir las desigualdades.

Asimismo, informó que defenderá la reforma a la salud y el reconocimiento de la educación superior como un derecho, puesto que estos no pueden seguir tratándose como privilegios, sino como garantías fundamentales para construir una sociedad más equitativa.

“La agenda legislativa también prioriza la justicia agraria, la protección de los territorios y la defensa de los bienes comunes. En ese propósito, será impulsada la Ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, una herramienta indispensable para avanzar en el acceso a la justicia en el campo y contribuir a la construcción de una paz con justicia social”, señalaron en su comunicación los legisladores.

Aseguraron por otra parte que promoverán la legislación contra el fracking, e impulsarán la Ley de Gestión Comunitaria del Agua, donde se incluye el reconocimiento del papel de las comunidades en la protección, gobernanza y cuidado del líquido vital para la vida.

Añadió la bancada que presentará la Ley de Competencias, con el propósito de fortalecer la autonomía territorial y promoverá la Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial, para garantizar que el desarrollo tecnológico esté al servicio de las personas, proteja los derechos fundamentales y contribuya al bienestar colectivo.

El texto divulgado señaló asimismo que el Pacto Histórico acompañará la discusión de las principales iniciativas económicas para el país, entre ellas la reforma tributaria y la ley de presupuesto, con el propósito de garantizar los recursos necesarios para fortalecer la inversión pública y avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor justicia social.

También subrayó que los congresistas de esa colectividad ratificarán su compromiso con una Colombia más democrática, más justa y con más derechos.

Durante este nuevo periodo legislativo seguirá defendiendo las reformas que amplían derechos, impulsando las iniciativas que responden al mandato popular y defendiendo el legado transformador del presidente Gustavo Petro, construido sobre la justicia social, la ampliación de derechos, la paz y la profundización de la democracia”, apuntó.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirigió por última ocasión como jefe de Estado al Congreso, instalado ayer, listo para legislar en los siguientes cuatro años.

El discurso del mandatario devino en un resumen de lo que consideró como los mayores logros alcanzados durante su gobierno y enfatizó en las cifras obtenidas en salud, seguridad y educación que no solían ser reconocidas por los medios de prensa tradicionales.

Prensa Latina

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