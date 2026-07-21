Abren convocatoria al Concurso musical Serenata a México

El certamen, que busca rendir tributo a la música mexicana, contará con dos categorías: Interpretación del cantautor mexicano Juan Gabriel e Interpretación de música ranchera mexicana. Podrán participar todos los aficionados, cantantes y amantes de la música de Juan Gabriel y de las canciones rancheras.

Tres fases para elegir al ganador

El concurso se desarrollará en tres fases. La convocatoria permanecerá abierta del 20 de julio al 15 de agosto. Las audiciones eliminatorias se realizarán del 18 al 21 de agosto en la Casa Benito Juárez. La Gran Final está prevista para el 15 de septiembre.

La iniciativa, que promete ser un espacio de encuentro cultural, se presenta como “un tributo imperdible” que une voces, música y hermanamiento entre México y Cuba. (ALH)

Tomado de Cubadebate