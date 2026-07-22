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Cárdenas conmemora asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #26 de julio #acto #Cárdenas #TV Yumurí

Con la presencia del Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora Provincial Marieta Poey Zamora, junto a las principales autoridades partidistas y gubernamentales de Cárdenas, se desarrolla en estos momentos el acto conmemorativo por el 73 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.  

La ceremonia, acompañada por el pueblo, reafirma la vigencia de la gesta del 26 de Julio de 1953 como símbolo de resistencia, unidad y continuidad histórica de la Revolución. En el encuentro se evocan los ideales de justicia y soberanía que inspiraron a la Generación del Centenario, al tiempo que se reconoce el esfuerzo de instituciones y trabajadores destacados en la vida social y económica del territorio.

El acto incluye intervenciones culturales y discursos que resaltan el compromiso colectivo de mantener viva la memoria histórica, proyectando hacia el futuro los valores patrióticos que sustentan la identidad cubana.

Yaisa Fraguela González / RadioVaradero Perfil de Facebook

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By Redacción TV Yumurí

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