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Realizan acto municipal por aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes  

Por Amanda Pérez Aguerrebere 0 Comentario #26 de julio #acto #Asalto #Día de la Rebeldía Nacional #Matanzas #Moncada #TV Yumurí

El acto municipal por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes se efectuó en el Teatro Sauto (Monumento Nacional) de la ciudad de Matanzas.

En el encuentro entregaron el carnet del Partido Comunista de Cuba a nuevos miembros.

Además, reconocieron a entidades, instituciones y trabajadores del territorio por sus aportes al desarrollo local como la dirección de la CTE Antonio Guiteras, la Mypime Marzo y el Proyecto de Desarrollo Local La Ponedora.

El municipio cabecera resultó galardonado por sus aportes para la selección de la provincia, como destacada en la emulación por el 26 de julio.

Presidieron el acto, la Miembro del Buró del Partido en Matanzas, Norma Llerena Pérez, la Primera Secretaria del Partido en el municipio, Yannara Concepción Domínguez, el Primer Coronel de la Región Militar Matanzas, Jorge Félix Meneses González y miembros de las organizaciones políticas y de masas.

Durante la jornada la agrupación Los Cuatro del Solar, los Proyectos Ashé y Maravillas de la Infancia, Cultivador de Sueños sumaron su arte a la celebración por el Día de la Rebeldía Nacional.

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By Amanda Pérez Aguerrebere

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