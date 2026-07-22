Como parte de las acciones en saludo al 26 de Julio, Día de la Rebeldía Nacional, en el municipio de Unión de Reyes desarrollan un amplio programa de embellecimiento de espacios públicos, con el propósito de ofrecer una mejor imagen de la localidad.

Según informó Ismary Puentes Cuba, viceintendente del Consejo de la Administración Municipal, las labores comprenden la chapea de la carretera desde Unión de Reyes hasta Juan Gualberto Gómez y Cidra, en coordinación con los trabajadores de la Empresa de Construccion de Mantenimiento Vial (ECOMAVI).

De igual forma, realizan trabajos de limpieza y saneamiento en las entradas y salidas de los consejos populares, mientras que en los centros laborales laboran en jornadas de trabajo voluntario en saludo a la efeméride.

Entre las acciones también destaca la pintura de los contenes de las principales arterias, así como otras actividades dirigidas a mejorar la imagen urbana del territorio.

Las iniciativas reflejan el compromiso de trabajadores de las distintas entidades y los pobladores con el cuidado del entorno. También forman parte de la jornada conmemorativa por el Día de la Rebeldía Nacional, para recibir el 26 de Julio con un municipio más limpio, organizado y acogedor para residentes y visitantes.

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