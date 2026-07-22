Cuba golea a Guatemala en Centroamericano de polo acuático

En la instalación acuática del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los pupilos de Mario Andrés Bermúdez Ariosa se movieron con soltura en el primer cuarto, que se adjudicaron por 6-3 sin necesidad de exprimir sus recursos. Pero en el segundo segmento, la escasa puntería en los lanzamientos y las transiciones desacertadas facilitaron que los rivales centroamericanos castigaran al contragolpe con eficacia. Esos fallos cambiaron por completo el signo del marcador, y los guatemaltecos llegaron al descanso con un ajustado 9-8 a su favor.

Durante el receso, Bermúdez giró instrucciones precisas: ataque directo a la portería, colocar a sus elementos con mayor potencia en la zona delantera y ejecutar movimientos ágiles en el agua.

La rapidez, tanto con balón como sin él, desarticuló a la representación centroamericana, que en los dos periodos restantes únicamente pudo celebrar cuatro dianas.

En cambio, la ofensiva de los antillanos sumó 15 tantos en esa misma etapa, cerrando el encuentro con un abultado 23-13.

“Pese a que en el clasificatorio Guatemala nos igualó, el equipo que traemos aquí es muy superior, y lo sucedido en la segunda manga no debió pasar”, manifestó Bermúdez. El entrenador añadió que, frente a adversarios de mayor talla, esos deslices podrían resultar irreversibles, aunque dejó clara su satisfacción por cómo reaccionaron sus jugadores.

“Este es un grupo muy veloz, con potencia en los disparos a portería. Ya antes de que comenzara el torneo te adelanté que no sería una competencia cómoda, pero en la que nosotros nos visualizamos como medallistas”, sentenció.

En el duelo, Pedro Ponsa y Remis de Armas firmaron nueve de las 23 anotaciones cubanas. Ponsa, que firmó cinco de ellas, declaró a JIT que “supimos darle la vuelta al choque, evidenciando nuestras verdaderas fortalezas, y fue muy gratificante poder reencontrarnos en el transcurso del propio partido”.

Para hoy, a las ocho de la noche, el compromiso adquiere mayor complejidad, ya que el rival es México, que en la edición anterior de San Salvador 2023 se colgó la medalla de bronce, mientras que Cuba terminó con la plata tras ceder en la final ante Puerto Rico.