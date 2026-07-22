Cuba golea a Guatemala en Centroamericano de polo acuático

En la instalación acuática del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, los pupilos de Mario Andrés Bermúdez Ariosa se movieron con soltura en el primer cuarto, que se adjudicaron por 6-3 sin necesidad de exprimir sus recursos. Pero en el segundo segmento, la escasa puntería en los lanzamientos y las transiciones desacertadas facilitaron que los rivales centroamericanos castigaran al contragolpe con eficacia. Esos fallos cambiaron por completo el signo del marcador, y los guatemaltecos llegaron al descanso con un ajustado 9-8 a su favor.
Durante el receso, Bermúdez giró instrucciones precisas: ataque directo a la portería, colocar a sus elementos con mayor potencia en la zona delantera y ejecutar movimientos ágiles en el agua.
La rapidez, tanto con balón como sin él, desarticuló a la representación centroamericana, que en los dos periodos restantes únicamente pudo celebrar cuatro dianas.
En cambio, la ofensiva de los antillanos sumó 15 tantos en esa misma etapa, cerrando el encuentro con un abultado 23-13.
“Pese a que en el clasificatorio Guatemala nos igualó, el equipo que traemos aquí es muy superior, y lo sucedido en la segunda manga no debió pasar”, manifestó Bermúdez. El entrenador añadió que, frente a adversarios de mayor talla, esos deslices podrían resultar irreversibles, aunque dejó clara su satisfacción por cómo reaccionaron sus jugadores.
“Este es un grupo muy veloz, con potencia en los disparos a portería. Ya antes de que comenzara el torneo te adelanté que no sería una competencia cómoda, pero en la que nosotros nos visualizamos como medallistas”, sentenció.
En el duelo, Pedro Ponsa y Remis de Armas firmaron nueve de las 23 anotaciones cubanas. Ponsa, que firmó cinco de ellas, declaró a JIT que “supimos darle la vuelta al choque, evidenciando nuestras verdaderas fortalezas, y fue muy gratificante poder reencontrarnos en el transcurso del propio partido”.
Para hoy, a las ocho de la noche, el compromiso adquiere mayor complejidad, ya que el rival es México, que en la edición anterior de San Salvador 2023 se colgó la medalla de bronce, mientras que Cuba terminó con la plata tras ceder en la final ante Puerto Rico.
Cuba femenina se rehabilita con victoria 19-14 ante Guatemala
Tras el traspié en su debut frente a Colombia (15-8), el equipo femenino de waterpolo de Cuba enderezó su camino en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe al conseguir su primer triunfo, esta vez ante Guatemala, con un marcador final de 19 goles contra 14.
Lidialys Donatien, autora de cuatro de esas 19 anotaciones, expresó a JIT su satisfacción por la victoria, aunque reconoció los altibajos durante el encuentro:
“Claro que salimos muy contentas con el triunfo, aunque por momentos caímos en un bache defensivo que nos costó perder una ventaja que llegó a ser de 9-1”.
No obstante, la jugadora señaló que lograron subsanar esa carencia y retomar el control del marcador. En relación con los venideros compromisos, que elevarán la dificultad, Donatien sostuvo que la clave está en “enfocarnos en mantener las cualidades ofensivas que nos permitieron llegar hasta aquí”, y añadió que el otro punto vital es no dispersar la atención para evitar que se repitan situaciones como las vividas en este partido.
A pesar de la derrota inicial y los apuros pasados frente a las guatemaltecas, la atleta aseguró que la meta de colgarse una medalla no se ha desvanecido: “la aspiración de estar en el podio de premiaciones sigue en pie. A eso venimos a esta competencia, a poner nuestra bandera en el mástil medallista”.
Por su parte, Miguel Artires Socarras, responsable del cuerpo técnico, explicó que el duelo transitó desde una fase inicial con un juego colectivo ordenado tanto en ataque como en defensa, hacia un descalabro en la retaguardia derivado de errores en la cobertura de las rivales.
Respaldando las palabras de Donatien, Artires apuntó a la desconcentración como la causa de que dejaran espacios abiertos próximos a la portería, lo que las contrarias supieron explotar para anotar con asiduidad —sin necesidad de disparos potentes, sino acercándose lo suficiente—, sobre todo en el segundo y el cuarto períodos.
El técnico fue rotundo al evaluar esos fallos: “No podemos permitirnos ante un equipo como el que enfrentamos, con pocas prestaciones ofensivas, permitir 14 anotaciones”. Aunque valoró la recuperación, fundamentalmente en el aspecto ofensivo, insistió en la necesidad de apuntalar la firmeza defensiva para evitar tener que remar bajo presión.
Las cifras parciales del choque respaldan el análisis del entrenador: Cuba dominó el primer cuarto (7-1), pero cedió en el segundo (5-3 para las centroamericanas); en el tercero se impuso por la mínima (4-3) y en el cuarto final igualaron a cinco tantos (5-5).
Artires también dedicó elogios al conjunto rival, al que definió como un equipo que jugó con inteligencia, supo leer las desconexiones cubanas y ejerció una presión constante para brindar un buen espectáculo.
Para mañana, el combinado femenino se medirá a Venezuela, una escuadra que ha perdido sus dos primeros choques ante dos de las selecciones llamadas a pelear por las preseas: México y Colombia. En esos duelos, las venezolanas encajaron 24 goles frente a las mexicanas (anotando solo 5) y recibieron 12 contra las colombianas (marcando apenas 3).
En la rama masculina, la acción será esta noche a las ocho, con un examen de mayor exigencia que el de su estreno. México, que se colgó el bronce en San Salvador 2023, pondrá a prueba a los cubanos, quienes en aquella edición precedente fueron subcampeones al perder la final contra Puerto Rico, y que en su primer partido de este certamen superaron sin apuros a Guatemala por 23-13. (ALH)