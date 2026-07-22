Afectación de 2155 MW en el pico de este miércoles

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 4824 MWh, con 892 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las 06:00 horas era de 960 MW, la demanda 2720 MW con 1750 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1450 MW.

Se encuentran en avería las unidades 5 y 6 de la CTE Mariel, las unidades 1 y 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Renté. Se encuentran en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y las unidades 5 y 6 de la CTE Renté.

Las limitaciones en la generación térmica son de 376 MW.

Se estima para el horario de máxima demanda la entrada de la unidad 2 de la CTE Santa Cruz con 70 MW y la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 35 MW (ambas en proceso de arranque).

Con este pronóstico se estima una disponibilidad de 1075 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 2125 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 2155 MW en este horario. (ALH)

Tomado de Cubadebate