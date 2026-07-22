Éramos 9 434 593 habitantes en Cuba al cierre de 2025. Así lo explicaron en la tarde de hoy Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la ONEI, y Diego Enrique González Galbán, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo de la ONEI, en conferencia de prensa.

Algunos datos que trascendieron:

Con respecto a 2024 hubo un decrecimiento total de la población de 313 414 habitantes.

El grado de envejecimiento poblacional es de 26,7 %, lo que sigue ubicando a Cuba como el país más envejecido de América Latina y el Caribe.

Alto saldo migratorio total (-245 264 personas).

El número de nacimientos más bajo de las últimas décadas (68 064).

Incremento del número de defunciones generales (136 214), que representan casi el doble de la cantidad de nacimientos.

La mortalidad infantil se ubicó en 9,9 por cada 1000 nacidos vivos.

El crecimiento natural es de -7,1 por cada 1000 habitantes, lo que significa que nuestro país pierde población incluso antes de contar la migración.

Por segundo año consecutivo, la Tasa Global de Fecundidad se ubicó en 1,29 hijos por mujer, la cifra más baja registrada en la serie histórica desde 1958.

En cinco años, hubo un descenso de 1 259 894 personas en edad laboral.

Se considera «Población Efectiva» a los nacidos vivos en un año calendario y residentes, nacidos o no en el país, que hayan acumulado 180 o más de estancia en el territorio nacional en los últimos 365 días y no hayan fallecido.

Este dato se obtiene a través de la ecuación compensadora: Población efectiva del año anterior + nacimientos – defunciones – emigración + inmigración = población efectiva del año calculado.

Ya está disponible nuestra publicación Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, 2025.

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