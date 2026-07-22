Ministros de Salud del Brics por fortalecer cooperación

El encuentro, en Chandigarh, en el noroeste del país y que culminará el 24 de julio, pretende aunar iniciativas para estrechar la cooperación, también, en salud digital, innovación, acceso a medicamentos asequibles y sistemas de salud resilientes.

Organizada por el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar, la reunión proporcionará una plataforma para promover las prioridades de salud del Sur Global y la acción colectiva dirigida a lograr la Cobertura Sanitaria Universal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud, de acuerdo con autoridades del sector en rueda de prensa la víspera.

En su primera jornada, este miércoles, tiene lugar la cita altos funcionarios, en la que representantes de las naciones del bloque intergubernamental deliberan sobre las áreas prioritarias de la vertiente de salud de los Brics y finalizarán el proyecto de Declaración Ministerial.

Mañana, jueves, se efectuará la reunión de ministros presidida por Jagat Prakash Nadda, titular del sector de India, país que ostenta la presidencia protémpore del Brics este año. Durante este encuentro, los ministros debatirán sobre prioridades clave de salud pública a nivel mundial y regional, y considerarán la adopción de la declaración.

El último día, India organizará el evento paralelo de alto nivel Diálogo Brics, de los registros de salud digitales a la atención sanitaria impulsada por IA: fortalecimiento de la continuidad asistencial mediante infraestructuras de datos interoperables e inteligencia artificial responsable.

Según Nueva Delhi, en este escenario los debates se centrarán en aprovechar la infraestructura digital de salud interoperable y la inteligencia artificial responsable para reforzar la continuidad de la atención y crear sistemas de salud preparados para el futuro en los países Brics.

Asimismo, India, como parte de su presidencia este año del bloque, añadió entre las sugerencias clave una red de investigación sobre tuberculosis, la colaboración entre las autoridades reguladoras de productos médicos, así como el sistema integrado de alerta temprana para la prevención y respuesta ante enfermedades infecciosas masivas.

También, la arquitectura de salud digital para la continuidad de la atención, incluido el acceso a la asistencia sanitaria en zonas remotas, la misión Brics para un estilo de vida saludable y la promoción del bienestar mental, la medicina tradicional, complementaria e integrativa.

Además, la lucha contra las enfermedades impulsadas por determinantes sociales de la Salud y la red Brics de Institutos Nacionales de Salud Pública.

Para Nueva Delhi, estas áreas prioritarias reflejan el compromiso colectivo de los países Brics para fortalecer sistemas de salud resilientes, promover la innovación, mejorar la preparación para pandemias, abordar las enfermedades transmisibles y no transmisibles, ampliar el acceso equitativo a una atención médica de calidad y acelerar el progreso hacia la cobertura sanitaria universal. (ALH)

Tomado de Prensa Latina