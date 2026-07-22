La graduación de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas dejó historias que trascienden el acto académico y hablan de vocación, compromiso y continuidad. Entre ellas destaca la de los doctores César Javier Vidal Linares y Joan Ariel Vidal Linares, hermanos jimaguas que hoy dan un nuevo paso en su formación profesional al recibir sus especialidades médicas, reafirmando una tradición familiar profundamente ligada a la salud del pueblo matancero.

El Dr. César Javier Vidal Linares, junto a su hermano son merecedores además del Título de Oro por sus resultados académicos, obtuvo la especialidad de Cardiología, mientras que el Dr. Joan Ariel Vidal Linares recibió la especialidad de Endocrinología. Ambos fueron incorporados al Movimiento Vanguardista Mario Muñoz Monroy, reconocimiento reservado para graduados con una trayectoria integral, distinguida por la excelencia, el compromiso social y la participación activa durante su formación.

En el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, los dos jóvenes especialistas dejaron una huella durante sus rotaciones, al integrarse con responsabilidad a la asistencia médica, la docencia y las actividades científicas de la institución. Profesores, tutores y colectivos de trabajo reconocen en ellos una actitud de constante aprendizaje y un profundo respeto por el paciente, valores que han acompañado cada etapa de su preparación.

La historia de los hermanos Vidal también encuentra inspiración en el ejemplo de sus padres, reconocidos profesionales de la salud que han dedicado años de servicio al hospital matancero. Esa herencia de entrega, ética y amor por la medicina encuentra hoy continuidad en una nueva generación que asume el compromiso de servir con la misma pasión y sentido humanista.

Su graduación coincide con una ceremonia marcada por el reconocimiento a la excelencia académica y al compromiso social de los nuevos profesionales, así como por el homenaje al centenario del profesor Dr. Julio Font Tió, figura imprescindible de la medicina cubana y de la formación médica en Matanzas.

Con la incorporación de los doctores como César Javier y Joan Ariel Vidal Linares, la salud matancera fortalece su capital humano y reafirma que las mejores tradiciones de la medicina se construyen cuando el conocimiento, la vocación y el ejemplo familiar se unen para seguir cuidando la vida.

Foto: Tomada de Facebook

Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Comandante Faustino Pérez / Perfil de Facebook

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