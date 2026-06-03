Culminan curso de segundo nivel culinario en Matanzas

La Asociación Culinaria de Matanzas culminó el curso de segundo nivel con una demostración de platos en la sede del Taller Mano a mano, de la urbe yumurina.

Foto: Carrete Producciones.

«Para nosotros esta graduación de segundo nivel ha sido ha sido todo un reto. Felizmente hemos graduado veinte estudiantes, que salen ya con un nivel profesional directo a poder trabajar en cualquier opción que se les presente», explicó Yunior Betancourt Tápanes, vicepresidente de la Asociación en la provincia.

El ejercicio final consistió en la presentación de platos representativos de la cocina matancera, entre ellos el arroz con pollo a lo Margarito, el pargo al estilo local, el ajiaco cardenense y la cafiroleta.

«La realidad es que tenemos una cultura culinaria muy rica en la provincia de Matanzas y lastimosamente muy poca difundida,» agregó Betancourt Tápanes.

Alejandro García Moreira, graduado del curso de Segundo Nivel culinario, expresó que se lleva una bonita experiencia de aprendizaje y unidad.

«En este curso podemos aprender una variedad de platos. Prácticamente nos basamos en los matanceros, pero el tema es libre, y ya que esta es nuestra región decidimos hacer los platos de nuestra provincia», expresó. (ALH)

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