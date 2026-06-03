Cirilo y López entrenan en Colombia

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López dieron las primeras paletadas en la pista acuática de Paypa, Colombia, donde entrenan en condiciones de altura por segunda ocasion en este 2026.

El objetivo de su estancia allí, hasta el próximo día 21, es alcanzar la forma óptima para lograr resultados de impacto en la cita multideportiva dominicana y en la justa mundialista canadiense, que otorga puntos para el ranking internacional.

Las talentosas atletas están acompañadas por el entrenador Nelson Perales y el fisiatra Lázaro Pérez, piezas claves en el diseño del plan de trabajo.

Cirilo y López continuarán la preparación en la canoa monoplaza (C-1) y la biplaza (C-2), modalidades en las que han brillado en escenarios internacionales.

En este año ellas han cumplido un calendario competitivo que incluyó las Copas del Mundo de Szeged, Hungría, y Brandemburgo, Alemania. La experiencia previa les permite adaptarse con rapidez a las condiciones del lago de Guatapé, ideal para la preparación de alto nivel.

En Szeged, las cubanas conquistaron el oro en el C-2 a 200 metros y la plata en el C-1, confirmando su condición de referentes en la disciplina. En Brandemburgo sumaron una plata en el C-2 a 200 m y un bronce en el C-1 a 200 m, siempre con Cirilo como protagonista en la modalidad individual.

Bonao, cabecera de la provincia Monseñor Nouel, ubicada en la región del Cibao, acogerá el canotaje de Santo Domingo 2026, del 25 de julio al 7 de agosto. La Copa del Mundo en Montreal, se celebrará del 9 al 12 de julio de 2026, en el Parque Jean-Drapeau. (ALH)

Tomado de Jit

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