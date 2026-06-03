Matanzas

Distribución de alimentos para junio

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Distribución de alimentos #Junio #Matanzas

Con el donativo chino se aseguran 3️ libras de arroz a todos los consumidores del país. La distribución se inició en mayo por el occidente y a partir de la disponibilidad de combustible continúa la entrega.

De leche en polvo se entregará un mes para niños de 0️ a 2️ años, y para los de 2️ a 6️ años 10 días de consumo. Se respaldan las dietas médicas con destino a embarazadas y niños con enfermedades crónicas de la infancia.

Se mantiene además la entrega de arroz donado por el Programa Mundial de Alimentos a las embarazadas y personas en situación de vulnerabilidad en todo el país.

Para el control de estas entregas se emplea la libreta de abastecimientos como garantía al acceso. (ALH)

Con información del Ministerio de Comercio

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By Redacción TV Yumurí

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