Autorizan a Estados Unidos a usar bases británicas contra Irán

Según la publicación estadounidense, Andy Burnham, quien asumió el cargo el lunes, ratificó una determinación adoptada el viernes previo durante una reunión de altos ministros y responsables de seguridad convocada por su antecesor, Keir Starmer, en la que se acordó que EE.UU. podría seguir utilizando la base de Diego García, en el océano Índico, y la base de la RAF en Fairford, en el condado de Gloucestershire, para ejecutar misiones contra la República Islámica.

El rotativo británico The Telegraph había adelantado que el presidente Donald Trump presionaba políticamente a Burnham para mantener operativas esas dos bases aéreas y allanar el camino a los ataques norteamericanos contra territorio iraní.

Esta postura supone una continuidad de la línea de Starmer, a quien Trump había criticado reiteradamente por no respaldar con suficiente firmeza las acciones militares contra Irán.

Teherán ya había prevenido a Londres de que autorizar el uso de sus bases para agresiones contra la nación persa expone a los ciudadanos británicos a un riesgo real.

En esa línea, la agencia rusa TASS recogió declaraciones de una fuente iraní de alto rango que advirtió que, de confirmarse la participación de Burnham en la guerra estadounidense, “todos los intereses británicos en la región se sumarán a la lista de objetivos de las poderosas fuerzas armadas de Irán”. La misma fuente recordó que “el Reino Unido ya experimentó una vez la materialización de las amenazas de Irán durante la guerra de 40 días”.

En el frente interno, Burnham previsiblemente enfrentará críticas desde el Partido Verde y los Liberal Demócratas, que se oponen a esta medida por considerar que convierte al Reino Unido en cómplice de un crimen de guerra.

Asimismo, dentro del Partido Laborista y del Consejo de Seguridad Nacional surge una fuerte corriente contraria, encabezada por el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, que lidera la oposición al empleo de bases británicas en la agresión contra Irán.

El conflicto armado entre Estados Unidos y el régimen israelí contra Irán se desencadenó el 28 de febrero, con una ofensiva ilegal que, tras cuarenta días de combates y ante la resistencia iraní y sus exitosas represalias, forzó a los agresores a aceptar un alto el fuego el 8 de abril.

Posteriormente, el 17 de junio, Teherán y Washington firmaron un Memorando de Entendimiento mediado por Pakistán para poner fin a todas las hostilidades y abrir la puerta a nuevas negociaciones. No obstante, EE.UU. quebrantó todas las cláusulas del acuerdo y la semana pasada recrudeció sus ataques militares, lo que llevó a Irán a responder con una contundente represalia y al cierre del estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes denuncian que los bombardeos estadounidenses han dañado infraestructuras civiles —incluidos hospitales y puentes— y han causado hasta el momento 517 heridos y más de 50 muertos, entre ellos mujeres y menores de edad. Como réplica, Irán ha lanzado la Operación Nasr (Victoria)-2, ejecutada por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, y la Operación Saeqe (Rayo), a cargo del Ejército iraní, que han atacado objetivos estadounidenses en varios países de la región. (ALH)

Tomado de Cubadebate