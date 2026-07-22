Llega a Cuba primer cargamento de ayuda de EE. UU.

Al acto de recepción del donativo concurrieron el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana; Carmen María Nodal Martínez, al frente de Cáritas Cuba; Ángel Miguel Gutiérrez Valdivia, director de Cáritas Habana, así como representantes de las autoridades gubernamentales.

El envío está compuesto por 700 paquetes de víveres y otros 700 de artículos de higiene personal, cuya distribución correrá a cargo de Cáritas Habana en los municipios de Alquízar (provincia de Artemisa) y Bejucal (Mayabeque), mediante las parroquias locales.

Según la nota del Mincex, el contenido de esta ayuda contrasta con la realidad del castigo colectivo que la administración estadounidense mantiene sobre la población cubana, agravado desde los primeros días del año por un férreo cerco en el suministro energético.