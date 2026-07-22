Llega a Cuba primer cargamento de ayuda de EE. UU.

Al acto de recepción del donativo concurrieron el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana; Carmen María Nodal Martínez, al frente de Cáritas Cuba; Ángel Miguel Gutiérrez Valdivia, director de Cáritas Habana, así como representantes de las autoridades gubernamentales.
El envío está compuesto por 700 paquetes de víveres y otros 700 de artículos de higiene personal, cuya distribución correrá a cargo de Cáritas Habana en los municipios de Alquízar (provincia de Artemisa) y Bejucal (Mayabeque), mediante las parroquias locales.
Según la nota del Mincex, el contenido de esta ayuda contrasta con la realidad del castigo colectivo que la administración estadounidense mantiene sobre la población cubana, agravado desde los primeros días del año por un férreo cerco en el suministro energético.
Cuba no rechaza este tipo de asistencia siempre que redunde en beneficio de su pueblo y no se instrumentalice sus carencias con fines de lucro político; al contrario, la acoge como un gesto del pueblo norteamericano, cuyos aportes fiscales financian los fondos públicos que su gobierno emplea para estas acciones. (ALH)