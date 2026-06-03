Cuba en Asamblea para el Medio Ambiente en Uzbekistán

Según conoció Prensa Latina, las sesiones del evento comenzaron el 30 de mayo y se extenderán hasta el 5 de junio, en tanto la Asamblea Plenaria, que se efectuará entre el 4 y 5 de junio, reunirá a ministros, jefes de organizaciones internacionales, líderes empresariales, defensores de la sociedad civil, pueblos indígenas, mujeres y jóvenes de los 186 países.

El objetivo es trazar un camino acelerado hacia el cumplimiento de los objetivos ambientales globales, debido a que el Fondo para el Medio Ambiente Global es el mecanismo financiero de varios convenios internacionales ambientales.

La VIII Asamblea está precedida de encuentros concurrentes, como la 71 Reunión del Consejo, la 40 Reunión del Fondo Especial del Clima y para Países Menos Adelantados y la sexta reunión del Fondo para el Marco Global de Biodiversidad, junto a numerosas actividades destinadas a potenciar un mayor conocimiento de metodologías y enfoques del mecanismo financiero internacional ambiental.

La Asamblea, el máximo órgano de gobierno del Fondo para el Medio Ambiente Global, se realiza a partir de esta ocasión una vez cuatro años. El encuentro anterior fue en Vancouver, Canadá, donde se acordaron las bases para el establecimiento del Fondo para el Marco Global de la Biodiversidad Kunming Montreal, dedicado a la biodiversidad.

Para Cuba, el Fondo ha sido un socio estratégico por años, de conjunto con Agencias y Programas del Sistema de las Naciones Unidas, y se prevé para el próximo ciclo (Novena reposición del Fondo) el acceso a recursos adicionales, sobre la base de las metodologías, ventanillas y socios implementadores existentes.

Junto al Ministro Rodríguez, en Samarka participan otros representantes del organismo, vinculados a la gestión de los recursos financieros externos para el cumplimiento de los planes ambientales nacionales, establecidas en consonancia con las prioridades de desarrollo del país. (ALH)

Tomado de Prensa Latina