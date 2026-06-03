Cuba

Aerolínea española Iberia suspende vuelos directos a La Habana

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Aerolínea #Aeronáutica #Cuba #España #Iberia #Vuelos comerciales

La aerolínea española Iberia suspendió sus vuelos directos entre Madrid y La Habana, una medida que, según la compañía, responde a la situación que atraviesa Cuba desde hace varios meses y a la consiguiente afectación de la demanda en esta ruta. La interrupción del servicio se extenderá, al menos, hasta octubre.

La decisión había sido anunciada por la aerolínea el pasado 13 de abril y se suma a la adoptada por la también española World2Fly, que igualmente dejó de operar la conexión entre ambas ciudades.

Air Europa, por su parte, mantiene sus vuelos entre La Habana y Madrid, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a EFE por la compañía perteneciente al grupo Globalia.

Sin embargo, las operaciones que parten desde la capital cubana hacia España realizan una escala técnica en Santo Domingo para efectuar el repostaje de combustible.

Iberia, integrada en el Grupo IAG, continúa comercializando boletos para vuelos a partir de mediados de octubre, por lo que la suspensión de la ruta se prolongará, como mínimo, durante toda la temporada estival.

Durante abril, la aerolínea operó tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, aunque en mayo redujo la programación a dos vuelos por semana.

Mientras permanezca suspendida la conexión directa, los pasajeros de Iberia podrán viajar hasta Panamá y desde allí continuar hacia Cuba mediante el acuerdo de código compartido que la compañía mantiene con Copa Airlines. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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